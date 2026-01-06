Штраф для тонированных автомобилей дополнили поправкой

Штраф для владельцев временно ввезенных в Россию автомобилей за нарушение правил тонировки заработает с 9 января 2026 года.

Ранее автомобили, ввезенные в страну не более чем на шесть месяцев, не попадали под действие статьи 12.5 КоАП, регулирующей правила тонировки. Этим пользовались некоторые водители и нарушали правила.

Президент России Владимир Путин 29 декабря 2025 года подписал закон, ликвидирующий эту лазейку. Он вступает в силу по истечении 10 дней после даты публикации, то есть 9 января.

В России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.