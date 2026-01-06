НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Штраф для тонированных автомобилей дополнили поправкой

Источник:
Sibnet.ru
296 2

Штраф для владельцев временно ввезенных в Россию автомобилей за нарушение правил тонировки заработает с 9 января 2026 года.

Ранее автомобили, ввезенные в страну не более чем на шесть месяцев, не попадали под действие статьи 12.5 КоАП, регулирующей правила тонировки. Этим пользовались некоторые водители и нарушали правила.

Президент России Владимир Путин 29 декабря 2025 года подписал закон, ликвидирующий эту лазейку. Он вступает в силу по истечении 10 дней после даты публикации, то есть 9 января.

В России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.

Еще по теме
Глава Росстандарта высказался о запрете праворульных авто
Выписка из реестра транспортных средств стала платной
Продлен бесплатный проезд российских электрокаров по платным дорогам
Новые дорожные знаки заработали в России
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Нагиев высказался о вызвавших скандал словах о войне
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Разыгравшие «Новогодний миллиард» заплатят более 70 млн руб. налогов
Обсуждение (2)
Картина дня
Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь освободителей Курской области
Мадуро заявил о невиновности в суде в США
Кадыров назначил сына вице‑премьером Чечни
Штраф для тонированных автомобилей дополнили поправкой
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

карат11

Бедненькие, уже не знают как сильнее прогнуться.

qseft

Мы так рады,так рады....И муж депутат и она депутат и бабушка депутат и дедушка депутат,наверно только...

Uynachalnica

Выходит Сталин под этот эпитет не подпадает, то ли ничего титанического, то ли за участие в развале Ымперии!...

Uynachalnica

"У Елены Малышевой есть недвижимость в США на сумму более чем $10 млн. В частности с 2016 года[34] она...