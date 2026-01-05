Альпинистка нашла на пике Ленина потерянный 17 лет назад фотоаппарат

Российская альпинистка Алиса Ведерникова нашла в горах Памира фотоаппарат, потерянный 17 лет назад, а через некоторое время — и его хозяйку.

Девушка летом 2025 года рассказала в своих соцсетях, что кто-то из ее группы во время восхождения на пик Ленина (между Кыргызстаном и Таджикистаном) нашел на леднике фотоаппарат. Сам он был сломан, но карта памяти работала.

«Последние снимки были сделаны на пике Ленина 22 апреля 2008 года. 17 лет фотоаппарат лежал в горах. Мне было в это время семь лет. В моих руках — чьято история. Много видео со спасработ и кадры в непогоду. Неизвестно, что произошло с этой группой: удалось ли им подняться на пик, все ли вернулись живыми. Но последнее видео: девушка в палатке на фоне сильнейшего ветра что-то говорит непонятное и все», — описала находку Ведерникова.

Альпинистка снова выложила пост в Threads (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в начале января, и он завирусился.

«Привет. Это мои фото с камеры. Эту камеру я потеряла во время инцидента на пике Ленина, и фотоаппарат так и не нашли. Сейчас я узнала, что его нашли вы. Я была очень заинтересована и удивлена. Я из Ирана. Я известный инструктор и гид по альпинизму в Иране», — написала женщина с фотографий Парасту Абришами.

Пик Ленина (7134 метров) — одна из высочайших вершин Памира, расположенная на границе Кыргызстана и Таджикистана, известная как доступный, но сложный семитысячник.