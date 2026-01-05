НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Альпинистка нашла на пике Ленина потерянный 17 лет назад фотоаппарат

Источник:
Sibnet.ru
389 0
Фото с фотоаппарата, потерянного в 2008 году на пике Ленина
Фото: © @alicevedernikova

Российская альпинистка Алиса Ведерникова нашла в горах Памира фотоаппарат, потерянный 17 лет назад, а через некоторое время — и его хозяйку.

Девушка летом 2025 года рассказала в своих соцсетях, что кто-то из ее группы во время восхождения на пик Ленина (между Кыргызстаном и Таджикистаном) нашел на леднике фотоаппарат. Сам он был сломан, но карта памяти работала.

«Последние снимки были сделаны на пике Ленина 22 апреля 2008 года. 17 лет фотоаппарат лежал в горах. Мне было в это время семь лет. В моих руках — чьято история. Много видео со спасработ и кадры в непогоду. Неизвестно, что произошло с этой группой: удалось ли им подняться на пик, все ли вернулись живыми. Но последнее видео: девушка в палатке на фоне сильнейшего ветра что-то говорит непонятное и все», — описала находку Ведерникова.

Альпинистка снова выложила пост в Threads (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в начале января, и он завирусился.

«Привет. Это мои фото с камеры. Эту камеру я потеряла во время инцидента на пике Ленина, и фотоаппарат так и не нашли. Сейчас я узнала, что его нашли вы. Я была очень заинтересована и удивлена. Я из Ирана. Я известный инструктор и гид по альпинизму в Иране», — написала женщина с фотографий Парасту Абришами.

Пик Ленина (7134 метров) — одна из высочайших вершин Памира, расположенная на границе Кыргызстана и Таджикистана, известная как доступный, но сложный семитысячник.

Еще по теме
Вводятся новые правила выезда за границу детей
Игорную зону откроют на Алтае
Кипр упростил прием заявлений на визы от россиян
Иордания ввела безвизовый режим для россиян
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Нагиев высказался о вызвавших скандал словах о войне
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Украинские дроны ударили по гостинице, погибли 24 человека
Обсуждение (0)
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
56
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы с женой
38
Назначен исполняющий обязанности президента Венесуэлы
37
Мадуро заявил о начале военной агрессии США
22
Продажи костюма «как у Мадуро» резко выросли
21
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу