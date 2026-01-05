НАВЕРХ
Ледник Судного дня начал опасное движение

Источник:
Phys.org
899
Ледник Туэйтса, или ледник Судного дня
Фото: NASA

Ледник Туэйтса в Антарктиде, известный как ледник Судного дня, начал активно двигаться, выяснили ученые. Его разрушение вызовет катастрофическое изменение климата.

Коллектив ученых сделал выводы на основании спутниковых снимков за 20 лет (2002-2022 годы) и наблюдений на месте. Теплые океанические воды размывают основание ледника и вызывают трещины, говорится в работе, опубликованной в журнале Journal of Geophysical Research: Earth Surface.

По мнению ученых, что полное разрушение ледника Судного дня может привести к поднятию уровня Мирового океана минимум на 60 сантиметров, а в худшем случае — на три-пять метров. Это повлечет таяние других ледников и приведет к катастрофическим изменениям климата на Земле.

Ледник Туэйтса находится в Западной Антарктиде. Его площадь сопоставима с площадью Великобритании. В поперечнике выводная часть простирается на 120 километров вдоль побережья, что является рекордным показателем среди всех других ледников.

#Природа #Наука
