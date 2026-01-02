Сальдо заявил о хакерской атаке на сайт со списками жертв удара ВСУ

Хакеры атаковали сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, где опубликованы списки жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах в новогоднюю ночь, заявил глава региона Владимир Сальдо.

«Из-за действий западных хакеров родственники погибших и пострадавших лишены возможности получать оперативную информацию. Считаю подобные действия верхом цинизма и преступлением против человечности», — сказал Сальдо ТАСС.

К вечеру 1 января, по его словам, на сайте были опубликованы имена семи погибших в Хорлах при атаке ВСУ на кафе и гостиницу, опознанных в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы. Идентификация всех жертв возможна только после специальной генетической экспертизы.

В результате атаки украинских дронов на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы в Херсонской области в ночь на 1 января 2026 года погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил СК. Ранее Сальдо говорил о 24 погибших.

По данным СК, всего в момент атаки в ночь на 1 января в здании находились не менее 100 человек — посетители и персонал.

Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по гостинице в Хорлах.