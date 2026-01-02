НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сальдо заявил о хакерской атаке на сайт со списками жертв удара ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
271 0
Атака на гостичный комплекс в селе Хорлы в Херсонской области
Фото: © телеграм-канал Владимира Сальдо

Хакеры атаковали сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, где опубликованы списки жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах в новогоднюю ночь, заявил глава региона Владимир Сальдо.

«Из-за действий западных хакеров родственники погибших и пострадавших лишены возможности получать оперативную информацию. Считаю подобные действия верхом цинизма и преступлением против человечности», — сказал Сальдо ТАСС.

К вечеру 1 января, по его словам, на сайте были опубликованы имена семи погибших в Хорлах при атаке ВСУ на кафе и гостиницу, опознанных в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы. Идентификация всех жертв возможна только после специальной генетической экспертизы.

В результате атаки украинских дронов на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы в Херсонской области в ночь на 1 января 2026 года погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил СК. Ранее Сальдо говорил о 24 погибших.

По данным СК, всего в момент атаки в ночь на 1 января в здании находились не менее 100 человек — посетители и персонал.

Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по гостинице в Хорлах.

Тема: Военная операция на Украине
Российские военные сбили украинский Су-27
Российская армия начала наступление на Славянск
The Times раскрыла правду о потерях украинской армии
Российская армия нанесла гиперзвуковой «удар возмездия»
смотреть все
ЧП #Происшествия #Конфликты
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Танк Abrams на Украине облепили советской защитой «Контакт-1»
Обсуждение (0)
Картина дня
Сальдо заявил о хакерской атаке на сайт со списками жертв удара ВСУ
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Дочь звезды «Людей в черном» обнаружили мертвой
Определились победители «Новогоднего миллиарда»
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

korvinsS

Заказали новогодний фейерверк в России думаю он будет очень красочный Зеля наверное уже свалил с окрайны...

physx

Сравнять с землёй этих беспринципных тварей.

mosquito__2010

это с точки зрения человека разумного а с точки зрения слабоумного хохла они сотнями тысяч готовы умирать...

scorpion2777

Кто то ещё считает этих выродков людьми? Это недогосударство должно быть растоптано.