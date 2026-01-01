НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Илон Маск «сломал компьютер» налоговой службы США

Источник:
Sibnet.ru
322 0
Американский бизнесмен Илон Маск
Фото: © UK Government

Американский бизнесмен Илон Маск заплатил настолько крупную сумму налогов, что у налогового управления США «сломался компьютер», написал миллиардер в соцсети X.

Маск тем самым прокомментировал публикацию о том, что состоятельные американцы несправедливо платят слишком много налогов. Бизнесмен отметил, что из-за его перевода сотрудникам ведомства пришлось обновлять программное обеспечение.

Только после этого им удалось обработать транзакцию. При этом Маск не стал уточнять, когда именно он осуществлял данный платеж.

В минувшем декабре Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов. Согласно расчетам, ему принадлежит 749 миллиардов долларов. Его самый ценный актив — компания SpaceX, которая оценивается в 336 миллиардов долларов.

Еще по теме
«Госуслуги» расширят функцию возврата переплат
Ставка НДС повысилась до 22%
Изменился минимальный размер оплаты труда
Чистая прибыль российских банков выросла на треть
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Танк Abrams на Украине облепили советской защитой «Контакт-1»
Обсуждение (0)
Картина дня
Украинские дроны ударили по гостинице, погибли 24 человека
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Расшифрован файл из атаковавшего резиденцию Путина дрона
Определились победители «Новогоднего миллиарда»
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

korvinsS

Заказали новогодний фейерверк в России думаю он будет очень красочный Зеля наверное уже свалил с окрайны...

mosquito__2010

это с точки зрения человека разумного а с точки зрения слабоумного хохла они сотнями тысяч готовы умирать...

Pass-Tor

Чёт давно не награждали.... А за взятие квартиры Долиной где?!

physx

Сравнять с землёй этих беспринципных тварей.