Илон Маск «сломал компьютер» налоговой службы США

Американский бизнесмен Илон Маск заплатил настолько крупную сумму налогов, что у налогового управления США «сломался компьютер», написал миллиардер в соцсети X.

Маск тем самым прокомментировал публикацию о том, что состоятельные американцы несправедливо платят слишком много налогов. Бизнесмен отметил, что из-за его перевода сотрудникам ведомства пришлось обновлять программное обеспечение.

Только после этого им удалось обработать транзакцию. При этом Маск не стал уточнять, когда именно он осуществлял данный платеж.

В минувшем декабре Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов. Согласно расчетам, ему принадлежит 749 миллиардов долларов. Его самый ценный актив — компания SpaceX, которая оценивается в 336 миллиардов долларов.