Расшифрован файл из атаковавшего резиденцию Путина дрона

Источник:
Sibnet.ru
Сбитый украинский дрон
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские специалисты провели техническую экспертизу навигационной системы одного из украинских дронов, сбитых 29 декабря в Новгородской области.

Расшифровка файла с полетным заданием показала, что конечной целью атаки беспилотников был один из объектов на территории резиденции президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что расшифрованные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне. Пытавшиеся атаковать резиденцию Путина дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей Украины.

Всего Киев использовал для атаки 91 беспилотник самолетного типа, все они были уничтожены. Резиденция российского лидера «Валдай» не получила повреждений, пострадавших в результате налета нет.

Оборона #Конфликты
