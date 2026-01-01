Российские специалисты провели техническую экспертизу навигационной системы одного из украинских дронов, сбитых 29 декабря в Новгородской области.

Расшифровка файла с полетным заданием показала, что конечной целью атаки беспилотников был один из объектов на территории резиденции президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что расшифрованные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне. Пытавшиеся атаковать резиденцию Путина дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей Украины.

Всего Киев использовал для атаки 91 беспилотник самолетного типа, все они были уничтожены. Резиденция российского лидера «Валдай» не получила повреждений, пострадавших в результате налета нет.