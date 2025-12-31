НАВЕРХ
Трамп назвал Россию непобедимой

Источник:
The New York Times
Парад победы
Фото: © Sibnet.ru

Россия «выглядит непобедимой», заявил президент США Дональд Трамп своим помощникам после просмотра кадров военного парада на Красной площади.

Трамп признался, что был впечатлен масштабами и мощью российских вооруженных сил, пишет The New York Times. Издание отмечает, что американский лидер всегда был убежден, что при заключении сделок преимущество всегда на стороне сильнейшего участника.

Парад Победы в Москве в 2025 году продлился около двух часов, в нем приняли участие около 11,5 тысячи военнослужащих, а завершился он пролетом авиации над Красной площадью. Мероприятие посетили более 20 лидеров иностранных государств.

Тогда Трамп обменялся с президентом Владимиром Путиным поздравлениями. Позднее он уточнил, что смотрел, как в России отмечают праздник, и подчеркнул, что в США «тоже должен быть День Победы».

Политика #Мир #Армия
Обсуждение (9)
