Экспорт российского газа в Европу упал до минимума

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2025 году сократился на 44% и достиг самого низкого уровня с начала 1970-х годов, следует из данных европейской газотранспортной группы Entsog.

Пик поставок пришелся на период с 2018 по 2020 год, составив более 175-180 миллиардов кубометров ежегодно, пишет Reuters. При этом в 2025 году поставки «Газпрома» в регион составили всего 18 миллиардов кубометров.

Для сравнения — в 1975 году Советский Союз поставил в Европу 19,3 миллиарда кубометров газа после старта экспорта «голубого топлива» из Сибири. После этого показатель постоянно увеличивался.

Сейчас единственный транзитный маршрут для экспорта российского газа в Европу — «Турецкий поток». По нему топливо получает Турция, Сербия, Венгрия и Словакия. Россия также экспортирует газ в Европу в сжиженном виде танкерами.