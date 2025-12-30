Пособие при рождении ребенка увеличат с 1 февраля

Размер единовременного пособия при рождении ребенка вырастет в России до 28 773 рублей с 1 февраля 2026 года, сообщила пресс-служба Социального фонда.

«Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 773 рублей», — рассказали ТАСС в ведомстве. Также до 83 021 рубля вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Согласно новым правилам, размер единого пособия на детей до 17 лет в среднем по стране составит 9,2 тыс., 13,8 тысячи или 18,4 тысячи рублей в месяц. Эти суммы соответствуют 50%, 75% и 100% федерального прожиточного минимума на ребенка на 2026 год, подчеркнули в пресс-службе.

Новые размеры пособий семьи начнут получать с начала февраля, так как выплаты производятся за предыдущий месяц, отметили в ведомстве.