Ключевой ставке предсказали снижение до 9% к концу 2026 года

Ключевая ставка Банка России может снизиться года до 9% к концу 2026 года, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат напомнил, что снижение ставки связано с замедлением инфляции и грядущими налоговыми изменениями. Уже на заседании 13 февраля ЦБ может снизить ключевую ставку минимум на 0,5 процентных пункта, а с марта начнется более активное смягчение денежно-кредитной политики.

«Ключевая ставка может опуститься до 9% к концу 2026-го. Это вполне реальная цифра», — отметил Аксаков в интервью «Известиям».

Ранее эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова сказала, что ЦБ снизит ключевую ставку до 11% в 2026 году в случае, если цены в России начнут устойчиво уменьшаться, а внутренний спрос ослабнет.