Началась самая короткая рабочая неделя в году

Самая короткая рабочая неделя в этом году началась в России, следует из утвержденного в России производственного календаря

Рабочий день 30 декабря станет финальной трудовой датой года для россиян, работающих по пятидневному графику. При этом он не будет сокращенным.

После этого граждан ждут 12 дней отдыха в новогодние праздники, каникулы станут рекордными по своей продолжительности. Продолжительность новогодних каникул для россиян в последнее десятилетие обычно не превышала 10-11 дней.

Каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Первым рабочим днем в 2026 году станет понедельник, 12 января.