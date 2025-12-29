НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Началась самая короткая рабочая неделя в году

Источник:
Sibnet.ru
297 0
Календарь
Фото: © Sibnet.ru

Самая короткая рабочая неделя в этом году началась в России, следует из утвержденного в России производственного календаря

Рабочий день 30 декабря станет финальной трудовой датой года для россиян, работающих по пятидневному графику. При этом он не будет сокращенным.

После этого граждан ждут 12 дней отдыха в новогодние праздники, каникулы станут рекордными по своей продолжительности. Продолжительность новогодних каникул для россиян в последнее десятилетие обычно не превышала 10-11 дней.

Каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Первым рабочим днем в 2026 году станет понедельник, 12 января.

Еще по теме
Онищенко призвал перевести россиян на шестидневную рабочую неделю
Индия поможет России решить проблему дефицита рабочих рук
Ученые выяснили, кто больше выигрывает от удаленной работы
Минтруд не увидел смысла в сокращении рабочего дня
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Стало известно о запрете автомобильных номеров «ЕКХ»
Обсуждение (0)
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
20
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
20
Глава МИД Эстонии пригрозил перестрелять «зеленых человечков»
16
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
16
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
16
Путин заявил об интересе США в майнинге на Запорожской АЭС