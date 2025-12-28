НАВЕРХ
Лавров назвал главное препятствие к миру на Украине

Источник:
ТАСС
Глава МИД России Сергей Лавров
Европа стала главным препятствием на пути мирного урегулирования на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — сказал Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

Министр обороны Германии Борис Писториус признался, что не верит в возможность полномасштабной войн между Россией и НАТО. Генеральный секретарь блока Марк Рютте, в свою очередь, счел альянс «следующей целью России».

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал генсека «умным человеком», но выразил недоумение по поводу его заявлений о вероятности войны с Москвой. По словам Путина, даже ключевой игрок НАТО — США — не видит угрозы со стороны России в своей стратегии национальной безопасности.

До этого Путин говорил, что Москва не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Россия готова «прямо сейчас». В таком случае может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться», предупреждал он.

