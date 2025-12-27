Три российских бойца выгнали ВСУ из Гуляйполя

Украинские военные в панике бросили свой командный пункт в Гуляйполе Запорожской области при виде троих российских бойцов, сообщил местному телеканалу командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

Перед этим в Сети появилось видео из захваченного штаба 1-го батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ в Гуляйполе. Судя по кадрам, противник покидал его в панике, бросив на месте работающие ноутбуки, телефоны и карты местности.

По словам Филатова, штабисты сбежали после того, как в город вошла группа всего из трех российских бойцов. По его словам, украинских военных было достаточно, чтобы держать оборону, однако они в панике покинули штаб.

Российские штурмовики дождались подкрепления и беспрепятственно заняли позиции противника. ВСУ начали расследование случившегося, по результатам которого может быть возбуждено уголовное дело.