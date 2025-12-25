Игорную зону откроют на Алтае

Госдума рассмотрит законопроект о создании еще одной игорной зоны в России — в республике Алтай, следует из базы данных палаты парламента.

«Республика Алтай обладает туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в субъекте и будет способствовать ее дальнейшему развитию», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта утверждают, что создание новой игорной зоны в Республике Алтай позволит стимулировать развитие региона, увеличить турпоток и создать дополнительные рабочие места.

Сейчас в России есть пять легальных игорных зон, они расположены на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского, Приморского краев, Калининградской области.