Путин наградил Михалкова высшим орденом России

Sibnet.ru
Кинорежиссер Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин вручил режиссеру Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного, сообщила пресс-служба Кремля. Это высшая награда страны.

«Самобытный кинорежиссер, человек, для которого преданность Отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуру являются поистине определяющими и в жизни, и в творчестве», — так Путин охарактеризовал Михалкова во время вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

В указе говорится, что награду Михалкову присудили «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, а также многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высший государственный орден Российской Федерации. С момента его восстановления в 1998 году им были награждены 29 человек, в числе которых Михаил Горбачев, Сергей Шойгу, Александр Солженицын, патриархи Алексий II и Кирилл, главы государств Нурсултан Назарбаев, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Александр Лукашенко, а также отец Никиты Михалкова — писатель Сергей Михалков.

Михалков также — Герой Труда Российской Федерации (2020), народный артист РСФСР (1984), заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2024), лауреат трех Государственных премий Российской Федерации (1993, 1995, 1999) и премии Ленинского комсомола (1978). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

