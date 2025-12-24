Назван размер прожиточного минимума на 2026 год

Размер прожиточного минимума на душу населения в России в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей, сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2026 году установлены следующие величины прожиточного минимума в целом по РФ: на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 18 371 рубля», — цитирует эксперта РИА Новости.

Общероссийский показатель используется для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ, а также для формирования федерального бюджета.

При этом регионы устанавливают свои значения прожиточных минимумов на душу населения и по основным социально-демографическим группам, они нужны для аналогичной работы на уровне субъектов.

Прожиточный минимум — это наименьшая общая стоимость продуктов, товаров и услуг, необходимых человеку для поддержания жизни и здоровья. По сравнению с 2025 годом прожиточный минимум в 2026 году вырастет на 6,8%.