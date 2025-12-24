Памятнику Бабру вернули снятый по ошибке шарф

Памятнику Бабру в Иркутске вернули 18-метровый шарф ручной работы, сообщило ГУ МВД России по Иркутской области. Он был снят двумя мужчинами 23 декабря, инцидент попал на видео.

Полицейские установили, что шарф по ошибке сняли сотрудники подрядной организации, ответственной за содержание памятников. Согласно регламенту, «рабочие должны очищать памятники от посторонних предметов», отмечается в сообщении.

Памятник мифическому животному бабру был установлен в 2012 году. Бабр — название уссурийского тигра на якутском языке. Как геральдическая фигура он существовал с 1642 года на гербе города Якутска.

Шарф для памятника Бабру был связан волонтерами приюта для кошек и помещен на скульптуру 22 декабря в рамках акции по привлечению внимания к проблеме бездомных животных. На изготовление 18-метрового изделия понадобилось 5 килограммов пряжи.