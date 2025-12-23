НАВЕРХ
МИД Китая ответил на угрозы Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
Флаг Китая
Фото: © Sibnet.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь в ответ на угрозы президента Украины Владимира Зеленского ввести ограничения против китайских граждан призвал Киев исправить ошибки.

Зеленский ранее заявил, что хочет принять меры против физических лиц и компаний, якобы оказывающих содействие России, включая китайские предприятия.

«Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — приводит РИА Новости слова представителя МИД КНР.

Он отметил, что Пекин будет защищать права и интересы своих граждан и компаний. Китай поддерживает усилия, способствующие достижению мира, добавил Линь Цзянь.

МИД Китая неоднократно заявлял, что Пекин никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и не приемлет попыток G7 свалить на него вину.

