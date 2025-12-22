Мать в Норильске заморила младенца голодом

Мать в Норильске на несколько дней ушла из дома и оставила четырех детей без еды, пятимесячный ребенок умер от истощения, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, 35-летняя женщина жила в квартире с пятимесячным сыном и тремя дочерями: годовалой, двухлетней и пятнадцатилетней. 14 декабря она ушла к знакомому, оставив детей без еды. Из-за длительного голодания 17 декабря младенец скончался.

«В кроватке просто скелет, а не ребенок», — сказал источник в правоохранительных органах порталу NGS24.RU.

Младшие дети госпитализированы, старшая помещена в детский приют. Их мать арестована, против нее возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (пункты «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы, но женщинам его не назначают.