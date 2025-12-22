НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мать в Норильске заморила младенца голодом

Источник:
Sibnet.ru
242 2
Квартира женщины, заморившей младенца голодом
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

Мать в Норильске на несколько дней ушла из дома и оставила четырех детей без еды, пятимесячный ребенок умер от истощения, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, 35-летняя женщина жила в квартире с пятимесячным сыном и тремя дочерями: годовалой, двухлетней и пятнадцатилетней. 14 декабря она ушла к знакомому, оставив детей без еды. Из-за длительного голодания 17 декабря младенец скончался.

«В кроватке просто скелет, а не ребенок», — сказал источник в правоохранительных органах порталу NGS24.RU.

Младшие дети госпитализированы, старшая помещена в детский приют. Их мать арестована, против нее возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (пункты «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы, но женщинам его не назначают.

Еще по теме
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
Подросток устроил поножовщину в подмосковной школе
Беспилотник разрушил нижние этажи дома в Твери
ПВО сбила три десятка дронов на подлете к Москве
смотреть все
ЧП #Происшествия #Криминал #Красноярск
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Roblox согласился исполнить требования для снятия блокировки
Новую «Волгу» сертифицировали в России
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
38
Путин назвал ответ на блокаду Калининграда
27
Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили
21
Госдума запретила исполнение решений иностранных судов
17
Более 2 млн обращений поступило к прямой линии Путина
15
Президент объяснил смысл повышения налогов