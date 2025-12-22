Индия поможет России решить проблему дефицита рабочих рук

Сотрудничество с Индией могло бы решить проблему недостатка трудовых мигрантов в России, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Индия могла бы помочь России с дефицитом трудовых ресурсов. Тот же Дубай был построен в основном индийскими рабочими, архитекторами, девелоперами», — сказал Титов РИА Новости.

Он указал на растущий интерес к мигрантам именно из этой страны: если в 2022 году им выдали восемь тысяч разрешений, в 2023-м — 14 тысяч, в 2024 году — уже 36 тысяч. На этот год для визовых стран выделили квоту на почти 235 тысяч человек, около 72 из которых зарезервировали для Индии.

«Сколько будет по факту, пока неизвестно, но ожидается, что никак не меньше 40 тысяч, — подчеркнул спецпредставитель президента.

По его словам, приход именно таких специалистов очень важен для российской экономики. Кроме того, для самой Индии трудовая миграция — мощный источник валютных поступлений: за 2024 год она получила 129 миллиардов долларов переводов, отметил он.