Британские врачи «здоровый» алкоголь для застолья

Источник:
Daily Mail
Текила
Фото: © Freepik.com

Джин, водка и текила станут наиболее здоровым выбором для застолья, а от шампанского и коктейлей лучше отказаться, посоветовали британские диетолог Никола Ладлам-Рейн и стоматолог Сахил Патель.

«Наиболее здоровым выбором будут прозрачные спиртные напитки, такие как джин, водка и текила. Они практически не содержат добавленного сахара, а также относительно малокалорийны. Для улучшения вкусовых качеств такой алкоголь можно разбавлять диетической газировкой», — приводит Daily Mail совет Ладлам-Рейн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая водка настоящая

От употребления шампанских и коктейлей, по ее словам, лучше отказаться. Сахар в их составе дополнительно увеличивает нагрузку на печень. Популярным и высококалорийным просекко легко злоупотребить из-за легкого и приятного вкуса.

«Просекко — кислый и одновременно газированный напиток с содержанием сахара. Совокупность этих факторов может привести к ускоренному разрушению передних зубов. В праздничный сезон резко возрастает количество случаев кариеса», — предупредил Патель.

