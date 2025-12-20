Когда лучше всего покупать новогоднюю елку

Лучше всего идти за новогодней елкой в двадцатых числах декабря, в этом случае дерево благополучно достоит до окончания праздников, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря. Если купить дерево раньше, то дерево осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

При покупке живой елки следует обратить внимание на несколько деталей: у дерева должен быть ровный и достаточно толстый ствол без трещин; ветви должны быть гибкими; иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках.

После праздников живую ель необходимо утилизировать. Ежегодно в больших городах работают специализированные пункты по приему деревьев. Там из них делают щепу, которая идет на удобрение почвы, на подстилки и питание животным в зоопарках, добавило ведомство.