Президент ответил на вопрос про СКИФ и сохранение молодых ученых

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, как удержать молодых специалистов в России, на примере новосибирского СКИФа.

Корреспондент Иван Двойничников из ИА «Новосибирск» пригласил Путина на открытие научного центра СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) и спросил, как сделать, чтобы молодые ученые задерживались в регионе.

«У нас целая система все-таки выработана, и она в целом работает. Но самое-то главное что? Надо создавать социальные условия. Надо создавать лабораторную базу, потому что настоящий ученый — человек, увлеченный своей работой. Для него это может быть важнее, чем что-либо другое. Но и вот это "что-либо другое" тоже важно. Это уровень заработной платы, обеспечение, это условия, в которых человек живет. Все это постепенно будем делать. На это нацелена и целая система грантов, в том числе и мегагрантов», — ответил Путин.

По его словам, ученые возвращаются из-за границы, так как переживают за детей и не могут отправлять их в западные школы из-за нетрадиционных ценностей.