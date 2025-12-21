Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражения на фронте по трем фундаментальным причинам, пишет издание The Economist со ссылкой на источники украинских военных кругах.

Первая причина — катастрофические проблемы с пополнением Вооруженных сил Украины личным составом и материально-техническим обеспечением. В первой половине 2025 года ВСУ с трудом восполняли собственные потери, рассказал изданию источник в Генштабе Украины.

Вторая причина — постоянно растущие возможности российской армии в области ведения боевых действий с использованием беспилотников. На некоторых участках линии фронта у России гораздо больше дронов, чем у ВСУ, и они могут действовать на больших расстояниях, сообщил источник.

Третья причина — плохо организованное взаимодействие между украинскими подразделениями и частями. Особенно остро эта проблема проявилась на покровском направлении, где несогласованность действий украинских формирований приводила к их поражению и большим потерям в личном составе, пояснили собеседники издания.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ. По его словам, за текущий год российской армией взяты под контроль свыше 300 населенных пунктов и более 6 тысяч квадратных километров территории.