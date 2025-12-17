НАВЕРХ
Путина добавили в мультфильм «Простоквашино»

РБК
Фото: © кадр из «Простоквашино»

Создатели «Простоквашино» сделали Владимира Путина одним из персонажей мультсериала, следует из попавших в интернет кадров очередной серии.

На изображениях президент России позирует на фоне новогодней елки в компании героев мультфильма — кота Матроскина, пса Шарика, Дяди Федора, почтальона Печкина и других. Подлинность кадров изданию РБК подтвердил источник на медиарынке.

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в сентябре 2025 года в ходе сессии «Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике» сообщила, что персонаж Путина может появиться в мультсериале «Простоквашино».

Слащева тогда заявила, что «Матроскин с президентом» могут стать «мягкой силой» для продвижения России и ее культуры за границей. Комментируя новость, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Путин — это неотъемлемая часть жизни всей страны».

Премьера мультсериала «Простоквашино» состоялась в 2018 году, франшизу перезапустил «Союзмультфильм». Сериал снимают по мотивам произведений Эдуарда Успенского.

