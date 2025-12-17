ТНТ после советских комедий возьмется за русскую литературу

Телеканал ТНТ уже готовит следующий новогодний фильм, и это будет переосмысление русской литературы, сообщила генеральный директор ТНТ Тина Канделаки.

«Я вам точно скажу, что пятому фильму быть! Скорее всего, это будет "Мастер и Маргарита". Мы хотим снять большую классику — не просто советскую, а классику русской литературы в переосмыслении телеканала ТНТ», — написала Канделаки в телеграм-канале.

Канделаки опубликовала предполагаемый постер фильма «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте» и предложила представить героев романа в «лихие 90-е».

«Мы поймаем волну хайпа и ностальгии по этому времени. Все культурные коды и отсылки: черные иномарки и кожаные куртки, бандиты и новые русские; Маргарита летит на метле под "Черный бумер"», — отметила она.

Гендиректор пообещала узнаваемые образы из культовых фильмов и сериалов: «Бумер», «Брат», «Бригада», «Жмурки», «Слово пацана». По ее словам, Киркоров и Утяшева, Джиган и Дава, Кравец и Батрутдинов уже на низком старте.

Канделаки пообещала снимать новогоднее кино, пока будут идеи, а они, заверила медименеджер, не закончатся никогда.

ТНТ выпустил четыре новогодних фильма, основанных на советской классике: «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все!», «Небриллиантовая рука» и «Невероятные приключения Шурика». Последний идет в кинотеатрах и даже стал лидером проката.