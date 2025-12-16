НАВЕРХ
Знаменитый новосибирский крокодил Кузя отправится на Кубу

Источник:
Sibnet.ru
Крокодил Кузя в Новосибирске
Фото: © фонд «Компас»

Крокодил Кузя, более 30 лет живущий в новосибирском магазине сантехники на улице Каменской, оказался редким видом, эндемиком Кубы, и теперь его хотят вернуть на родину, сообщил экологический фонд «Компас».

Кузя живет у предпринимателя Евгения Фрадкина. Он содержится в специально оборудованном помещении магазина, за ним хорошо ухаживают.

Специалисты выяснили, что Кузя принадлежит к кубинскому крокодилу (Crocodylus rhombifer) — одному из самых редких и уязвимых видов крокодилов в мире, чья естественная популяция ограничена болотистыми регионами Кубы. Хозяин готов передать питомца на историческую родину, при условии, что животному обеспечат профессиональный уход и заботу.

«Мы ведем переговоры с кубинской стороной о размещении Кузи в специализированном центре разведения и реинтродукции, где он сможет не просто жить, но и внести генетический вклад в сохранение своего вида», — отметила директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева.

Жизнь #Звери #Новосибирск
