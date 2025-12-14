Россияне стали меньше верить в астрологию и карты Таро

Продажи книг по эзотерике, а также спрос на карты Таро за год сократились на треть, сообщила пресс-служба книжной сети «Читай-город».

«За прошедший год российский рынок эзотерических книг пережил значительный спад: общие продажи в этой категории сократились примерно на треть», — рассказали РИА Новости в «Читай-городе».

Отрицательную динамику в книжной сети показали все ключевые направления. Так, например, даже продажи в сегменте «Астрологии» уменьшились приблизительно на 30%.

«Наиболее существенно сократился спрос на карты Таро и сопутствующие руководства — более чем на треть», — отметили в «Читай-городе».

При этом категория «Магия и колдовство» отметилась самым низким падением, снизившись лишь на 19%.