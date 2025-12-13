Появилась новая версия пропажи семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября во время турпохода на юге Красноярского края, могла стать жертвой преступления, сообщил руководитель регионального управления СК РФ Алексей Еремин.

По его словам, данная версия отрабатывается следователями. Однако при этом приоритетной все-таки остается версия несчастного случая, уточнил Еремин в комментарии ТАСС. Он предположил, что пропавшая семья, скорее всего, замерзла.

Следователь добавил, что по уголовному делу о пропаже семьи ведется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, в том числе активный допрос свидетелей. В рамках расследования допрошены почти 60 человек, в том числе с использованием полиграфа.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно исчезли 28 сентября в районе поселка Кутурчин, отправившись по туристическому маршруту в направлении урочища Буратинка.

Сигнал телефона главы семьи 9 октября был зафиксирован примерно в 7 километрах от поселка Кутурчин. Массовые поиски с участием волонтеров были завершены 13 октября, работу продолжили только подготовленные спасатели, однако семью найти не удалось.