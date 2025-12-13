НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Появилась новая версия пропажи семьи Усольцевых

Источник:
ТАСС
114 0
Следственный комитет РФ
Фото: © пресс-служба СК РФ

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября во время турпохода на юге Красноярского края, могла стать жертвой преступления, сообщил руководитель регионального управления СК РФ Алексей Еремин.

По его словам, данная версия отрабатывается следователями. Однако при этом приоритетной все-таки остается версия несчастного случая, уточнил Еремин в комментарии ТАСС. Он предположил, что пропавшая семья, скорее всего, замерзла.

Следователь добавил, что по уголовному делу о пропаже семьи ведется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, в том числе активный допрос свидетелей. В рамках расследования допрошены почти 60 человек, в том числе с использованием полиграфа.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно исчезли 28 сентября в районе поселка Кутурчин, отправившись по туристическому маршруту в направлении урочища Буратинка.

Сигнал телефона главы семьи 9 октября был зафиксирован примерно в 7 километрах от поселка Кутурчин. Массовые поиски с участием волонтеров были завершены 13 октября, работу продолжили только подготовленные спасатели, однако семью найти не удалось.

Еще по теме
Раскрыт официальный собственник квартиры Ларисы Долиной
Раскрыты подробности сделки по продаже квартиры Долиной
Адвокат оценил запрос Верховным судом «дела Долиной»
Верховный суд потребовал материалы по «делу Долиной»
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Красноярск
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Названа главная задача российской армии после взятия Покровска
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Qprovessional

я один логику не понял, сроки сдачи моста постоянно срывались, поэтому мы превосходим запад..О_О

denr32

Я всегда люблю рыбную струганину с перцом и солью , добавлю ее новерное не любит только тот который ее...

Uynachalnica

Сама то приедет испытывать на КАМАЗе? Как можно долгострой в примеры превосходства заносить? От чего...

Maniac.

Чему ты удивляешься? Наши чиновники хвастаются, что спустя полтора года заблокированный на территории...