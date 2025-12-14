Ветеринар рассказал об угрозе новогодних украшений для собак и кошек

Новогодние украшения создают атмосферу праздника, но для домашних животных они могут быть угрозой, предупредил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Мишура и дождик особенно привлекательны для кошек и собак из-за своей блестящей и подвижной структуры. Однако при проглатывании длинные нити могут вызвать кишечную непроходимость или перфорацию кишечника. Такие состояния требуют только хирургического вмешательства, а промедление опасно для жизни питомца», — сказал Руденко в интервью «Газете.ру».

Стеклянные игрушки легко разбиваются, оставляя острые осколки. Животное может порезать лапы или пасть. При случайном проглатывании стекла крайне высок риск внутренних травм. Даже небольшие фрагменты способны привести к серьезному кровотечению.

«Электрические гирлянды могут поразить питомца, который решил погрызть провод, током. Животные могут получить ожоги ротовой полости и серьезные нарушения работы сердца и дыхания», — сказал специалист.

Если животное проглотило кусочек мишуры или игрушки, наблюдаются рвота, вялость, боль или отказ от еды — необходимо срочно обратиться к ветеринару, посоветовал Руденко.