Врач предупредила об угрозе «алкогольной импотенции»

Источник:
Sibnet.ru
Регулярное употребление алкоголя может приводить к развитию алкогольной эректильной дисфункции у мужчин, предупредила врач-эндокринолог Екатерина Янг.

Эрекция формируется за счет согласованной работы нервной системы, сосудов и гормональной регуляции, и алкоголь воздействует на все три компонента одновременно, пояснила Янг в своем телеграм-канале.

По ее словам, прежде всего спиртные напитки угнетают передачу нервных импульсов, участвующих в запуске и поддержании эрекции. Снижение проводимости нервов приводит к нарушению реакций, которые в норме обеспечивают приток крови к кавернозным телам.

Кроме того, этанол вызывает сужение сосудов и нарушает функцию эндотелия — внутреннего слоя сосудистой стенки, регулирующего тонус сосудов и нормальный кровоток. При хроническом употреблении алкоголя страдают механизмы расширения сосудов, отметила врач.

Дополнительным фактором становится формирование инсулинорезистентности, нередко наблюдаемой у мужчин, регулярно употребляющих спиртные напитки. Метаболические нарушения препятствуют адекватному кровоснабжению тканей.

В совокупности эти механизмы повышают риск развития стойкой эректильной дисфункции, прогрессирующей при продолжении приема спиртных напитков, заключила Янг.

