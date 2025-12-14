«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»

Российский танк Т-95 «Объект 195» был гораздо более опасной боевой машиной, чем созданные на его основе Т-14 «Армата», считают эксперты американского журнала Military Watch Magazine (MWM).

Разработка «Объекта 195» была самой амбициозной советской/российской танковой программой после создания революционного Т-64 в 1960-х годах. «Шестьдесятчетверка» опередила западные машины на 15-20 лет, но появление Leopard 2 и M1 Abrams в 1980-х ликвидировало этот разрыв. В 1990-х российские конструкторы вновь ушли вперед, создав инновационный Т-95.

«Если Т-64 стал пионером в области защиты экипажа и автоматизации, то его преемник следующего поколения, стал мировым лидером в установлении новых стандартов», — отметили эксперты.

Т-95 получить 152-миллиметровую пушку, которая бы обеспечила ему огромное преимущество в пробивной способности. Западные машины до сих пор оснащены 120-миллиметровыми пушками.

На машине впервые в мире экипаж размещался в изолированной бронированной капсуле с возможностью дистанционного управления пушкой. Небывалый был уровень защиты танка. Он оказался неуязвим для западных бронебойных подкалиберных и кумулятивных снарядов.

Но «Объекта 195» оказался слишком дорогим и сложным для российской армии, поэтому было принято решение создать на его основе Т-14 «Армата».