Загадочную вспышку зафиксировали в космосе

Вспышку неустановленной природы зафиксировали в космосе, загадочный сигнал был получен 2 июля 2025 года, его зарегистрировали под обозначением GRB 250702B.

Обычные гамма-всплески длятся лишь доли секунды, максимальная продолжительность подобных явлений — несколько минут. Однако загадочная вспышка наблюдалась на протяжении семи часов, говорится в статье исследователей, опубликованной The Astrophysical Journal Letters.

Более того, порядка 20 часов фиксировалось остаточное свечение вспышки. Таким, образом, в общей сложности продолжительность события составила более суток. Объяснить такую аномальную длительность космического события ученые пока не могут.

Согласно традиционным представлениям, гамма-всплески возникают в моменты столкновений нейтронных звезд или при взрывах сверхновых. GRB 250702B зафиксировали в галактике, свет от которой шел порядка 8 миллиардов лет.

Это означает, что вспышка произошла задолго до возникновения Солнечной системы, которая сформировалась только 4,6 миллиарда лет назад. Тип древней галактики установить невозможно из-за огромных расстояний.

По одной из версий, аномальный всплеск мог возникнуть при поглощении черной дырой особенно крупной и массивной звезды. Однако у такого сценария есть определенные противоречия, которые мешают выбрать его в качестве основной гипотезы.