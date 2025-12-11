ЕС захотел выкупить у Турции комплексы С-400 для передачи Киеву

Евросоюз обсуждают идею выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400, чтобы затем их передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Не так давно в кулуарах возникла идея, как элегантно помочь Турции решить свой конфликт с США, которые были до сих пор очень недовольны тем, что союзник по НАТО приобрел российское вооружение. Эта идея заключается в том, чтобы Европейский союз выкупил у Турции С-400», — рассказал РИА Новости источник в дипломатических кругах.

По его словам, европейцы могут приобрести ЗРК для помощи Украине и оплатить его деньгами из общего, предназначенного для этого бюджета. «На них все равно придется что-то купить», — сказал источник.

Он отметил, что продажа С-400 поможет Турции вернуться к переговорам со Штатами о поставках истребителей F-35, которые были прерваны под предлогом покупки Анкарой российских средств ПВО.

В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. США требовали отказаться от этих систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В ответ Вашингтон исключил ее из программы поставок истребителей F-35.