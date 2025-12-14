Ученые выяснили, кто больше выигрывает от удаленной работы

Женщины больше всего выигрывают от удаленной работы, особенно те, кто совмещает дом и офис в гибридном формате, выяснили австралийские ученые.

Работа из дома стала привычной частью трудовой культуры, но ее влияние на психическое здоровье до сих пор вызывает споры. Ученые проанализировали информацию за период с начала 2000-х до 2019 года о 16 тысячах работников.

Выяснилось, что для женщин, особенно с ослабленным психическим здоровьем, гибридная занятость — один–два дня в офисе и остальное время дома — становилась значительным ресурсом, приводит портал The Conversation.

Удаленная работа у женщин снижала стресс и помогала лучше распределять нагрузку между профессиональными и семейными обязанностями, сказано в исследовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как завоевать уважение в новом коллективе

По мнению ученых, люди с уязвимым психическим здоровьем наиболее чувствительны к условиям труда. Длинные поездки и отсутствие гибкости сильнее истощают их эмоциональный ресурс.

У мужчин влияние работы из дома оказалось нейтральным. Причина кроется в особенностях распределения домашних обязанностей и в том, что мужские социальные связи чаще формируются на рабочем месте.