Госдума приняла закон о проведении с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года эксперимента, который позволит самозанятым гражданам платить ежемесячно взносы в Социальный фонд, чтобы в случае болезни иметь возможность получать пособие.

Подать заявление на подключение можно будет через приложение «Мой налог» или «Госуслуги» до 30 сентября 2027 года. Размер страховых сумм для участников эксперимента составит 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц, а тариф страхового взноса установлен на уровне 3,84%.

Таким образом, ежемесячный взнос самозанятого составит 1 344 рубля или 1 920 рублей. Эти средства будут уплачиваться добровольно в обмен на право получать пособие по временной нетрудоспособности.

Право на получение больничного возникает после шести месяцев регулярной уплаты взносов. Если самозанятый заболел, он может не платить взносы за время болезни, подтвержденное больничным.

Если самозанятый платит взносы без перерыва и не получает пособий, его платеж уменьшается: после 18 месяцев — на 10%, после 24 месяцев — на 30%. Застрахованное лицо вправе изменить размер страховой суммы через двенадцать месяцев непрерывной уплаты страховых взносов.

Самозанятые, добровольно уплачивающие страховые взносы, смогут получать пособие по больничному в тех же случаях, что и наемные работники. Выплата будет назначаться, если человек временно не может работать из-за болезни или травмы.

Кроме этого, пособие начислят при уходе за больным ребенком или членом семьи; при карантине как самого застрахованного, так и ребенка до 7 лет или недееспособного члена семьи; при протезировании по медицинским показаниям в стационаре; при лечении в санатории.