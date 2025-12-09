Трамп заявил об «огромном потенциале» Крыма

Крым отличается красотой, благоприятным климатом и большим потенциалом, заявил президент США Дональд Трамп.

«Вы знаете, что я очень силен в вопросах бизнеса в сфере недвижимости. И каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю о том, как Крым красив. Он омывается морем с четырех сторон», — сказал Трамп во вторник в интервью изданию Politico.

Американский лидер отметил, что с учетом климата и размера у полуострова «огромный потенциал». Трамп также напомнил, что бывший американский лидер Барак Обама заставил Украину отказаться от региона, назвав это «большой уступкой».

Глава Белого дома ранее заявлял, что президенту Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на полуостров ради установления мира на Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума.