НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries запустил бесплатные «Сборы» на подарок

Источник:
Sibnet.ru
178 0
Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейс Wildberries запустил новую функцию «Сборы», позволяющую пользователям совместно собирать средства на покупку желаемого товара через мобильное приложение, сообщила пресс-служба площадки.

Пользователи могут инициировать сбор средств, выбирая соответствующий пункт рядом с нужным товаром в своей корзине покупок или в разделе «WB Банк». Затем генерируется ссылка, которую можно разослать потенциальным участникам сбора.

Участники видят выбранный товар и могут внести любую сумму с банковской карты или со счета «WB Кошелька». При достижении необходимой суммы пользователь может оплатить заказанный товар.

Если нужная сумма не была достигнута, участник вправе прекратить сбор в любое удобное время и использовать собранные средства на приобретение другого товара на площадке Wildberries или дополнить текущую покупку собственными средствами.

Отмечается, что Wildberries стал первой российской площадкой среди маркетплейсов, предложившей подобную функцию.

Еще по теме
Офлайн‑магазины вслед за банками пошли войной на маркетплейсы
Wildberries запустил раздел с товарами из Индии
Российские власти взялись за круглосуточные магазины
Закон о запрете алкомаркетов в новостройках внесли в Госдуму
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Названы самые популярные в России наушники
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета
Путин назвал причину распада СССР
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
31
Европа уговорила Зеленского не идти на сделку с Россией
26
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
20
Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета
20
Польша нахамила Маску в ответ на призыв распустить Евросоюз
19
Европу призвали покинуть тонущий корабль «Украина»