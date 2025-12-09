Wildberries запустил бесплатные «Сборы» на подарок

Маркетплейс Wildberries запустил новую функцию «Сборы», позволяющую пользователям совместно собирать средства на покупку желаемого товара через мобильное приложение, сообщила пресс-служба площадки.

Пользователи могут инициировать сбор средств, выбирая соответствующий пункт рядом с нужным товаром в своей корзине покупок или в разделе «WB Банк». Затем генерируется ссылка, которую можно разослать потенциальным участникам сбора.

Участники видят выбранный товар и могут внести любую сумму с банковской карты или со счета «WB Кошелька». При достижении необходимой суммы пользователь может оплатить заказанный товар.

Если нужная сумма не была достигнута, участник вправе прекратить сбор в любое удобное время и использовать собранные средства на приобретение другого товара на площадке Wildberries или дополнить текущую покупку собственными средствами.

Отмечается, что Wildberries стал первой российской площадкой среди маркетплейсов, предложившей подобную функцию.