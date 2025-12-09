Трамп заявил о движении Европы в «плохом направлении»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что Европа «движется в очень плохом направлении», а он бы хотел сохранить «Европу Европой».

Еврокомиссия (ЕК) ранее оштрафовала соцсеть X на 120 миллионов евро за нарушение цифровых правил ЕС. Отвечая на вопрос о штрафе, Трамп назвал это решение Брюсселя неприятным и добавил: «Я не думаю, что это правильно. Европа должна быть очень осторожна».

Он выразил обеспокоенность нынешним политическим курсом стран ЕС. «Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», — сказал президент.

Еврокомиссия обвинила X в «нарушении норм транспарентности». Речь, в частности, идет о наличии на платформе платной синей отметки верифицированного пользователя, которая, по мнению ЕК, «вводит в заблуждение», поскольку ее «может купить любой».