Утренний кофе оказался способен делать людей счастливее

Sibnet.ru
Девушка с чашкой кофе
Выпитая утром чашка кофе влияет на настроение куда заметнее, чем тот же напиток, выпитый позже, доказали ученые из университета Билефельда и Университета Уорика.

Исследователи выяснили, что после кофе люди часто отмечают рост позитивных эмоций — чувства бодрости, вдохновения, вдохновения. Наиболее выраженный эффект наблюдался в первые 2,5 часа после пробуждения.

«Утром наш организм находится в состоянии естественного «энергетического дефицита»: уровень аденозина высокий, бодрость только разгоняется. Кофеин блокирует рецепторы аденозина, что приводит к включению нейросистемы и увеличению выброса нейромедиаторов, что усиливает мотивацию и эмоциональный подъем», — объяснила в своем телеграм-канале врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Правда, по ее словам, бывают исключения. Анализ кофе зависит от настроения и контекста: сна, уровня усталости, чувствительности к кофеину и даже социального поведения.

Но, кофе нельзя пить натощак, предупредила врач. Даже если оно сделает вас счастливее. Первое, что нужно сделать после пробуждения — дать организму мягко включиться:

  • проснуться без стимуляторов;
  • стакан теплой воды, чтобы запустить работу ЖКТ и увлажнение после ночи;
  • съешьте сбалансированный завтрак, чтобы организм получил питательные вещества и начал нормальную регуляцию сахара в крови.

«И только через 45–60 минут — когда еда успела начать усваиваться — можно выпить чашку кофе. Поэтому вы не препятствуете внедрению общих нутриентов, избегаете резких скачков кортизола и продолжаете более мягкий, физиологичный эффект кофеина», — посоветовала врач.

