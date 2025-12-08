НАВЕРХ
Миронов предложил увеличить налоговый вычет на жилье

Источник:
ТАСС
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов
Фото: Svklimkin / CC BY 4.0

Размер налогового вычета при покупке жилья должен быть увеличен в 2,5 раза, так как действующие лимиты не учитывают рост цен. С такой инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

Сейчас максимальная сумма вычета составляет 2 миллиона рублей при покупке или строительстве жилья и 3 миллиона рублей по ипотечным процентам. При ставке НДФЛ 13% это позволяет вернуть до 260 и 390 тысяч рублей соответственно.

По словам Миронова, действующие лимиты были установлены 10 лет назад. «За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза! Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты», — отметил он.

Имущественный вычет предоставляется один раз в жизни: по покупке — до полного получения 260 тысяч рублей, по процентам по ипотеке — до 390 тысяч рублей, но только по одному объекту. Лимиты не пересматривались с 2014 года.

Жизнь #Законы #Квадраты
