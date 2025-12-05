Европа уговорила Зеленского не идти на сделку с Россией

Европейские лидеры призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на требования России, не заручившись перед этим гарантиями безопасности со стороны США, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Вашингтону должна быть отведена главная роль в области гарантий безопасности для Украины. В этом Зеленского убеждали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе недавнего телефонного разговора, рассказали источники.

Европейские лидеры призвали Зеленского добиться от США четкого разъяснения своей позиции по этому вопросу, «прежде чем соглашаться на требования России».

Мерц узнал об американском мирном плане из новостей

Ранее германский журнал Der Spiegel опубликовал выдержки из стенограммы телеконференции с участием лидеров европейских стран, во время которых с их стороны звучит критика в адрес США и американской делегации на переговорах по Украине.

Мерц якобы заявил, что Зеленский «в ближайшие дни должен быть крайне осторожен». Макрон, согласно стенограмме, заявил о существовании вероятности того, что США «предадут Украину в вопросе территории, не внеся ясности по гарантиям безопасности».