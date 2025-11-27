НАВЕРХ
Мерц узнал об американском мирном плане из новостей

New York Times
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Фото: Martin Rulsch, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Канцлер Германии Фридрих Мерц получил информацию о мирной инициативе Соединенных Штатов по Украине из новостей, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

«Вместо того чтобы услышать это от американских официальных лиц, Мерц узнал о плане из заголовков новостей. Его команда была вынуждена несколько раз связываться с Вашингтоном, чтобы добиться телефонного разговора с президентом Трампом для разъяснений», — рассказа один из источников.

По информации издания, многие главы европейских МИД впервые услышали о плане в прошлый четверг в Брюсселе, где они собрались для обсуждения Судана и Украины.

«Пытаясь добиться ясности, министры тут же начали давить на главу МИД Украины Андрея Сибигу, который присоединился к их встрече в формате телеконференции. Знал ли Сибига что-то еще об этом плане? Был ли он реален? Как и у его коллег, у Сибиги было мало деталей», — уточнил собеседник газеты.

Обсуждение (3)
Топ комментариев

Denis-ka

Соловьев и его коллеги, наверное, визжат от восторга. Уже представляю, как Владимир Рудольфович (посмотрел...

urbasik

Надо коневодство возродить.и чем раньше тем лучше.

evgen17

Вручите очередную медальку ему за 18-и летие. Не гоже Адамку оставлять без медальки

mosquito__2010

понесло гашишистов цивилизованных по ухабам да по кочкам.не ну если западная украина хотела вступить...