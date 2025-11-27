Мерц узнал об американском мирном плане из новостей

Канцлер Германии Фридрих Мерц получил информацию о мирной инициативе Соединенных Штатов по Украине из новостей, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

«Вместо того чтобы услышать это от американских официальных лиц, Мерц узнал о плане из заголовков новостей. Его команда была вынуждена несколько раз связываться с Вашингтоном, чтобы добиться телефонного разговора с президентом Трампом для разъяснений», — рассказа один из источников.

По информации издания, многие главы европейских МИД впервые услышали о плане в прошлый четверг в Брюсселе, где они собрались для обсуждения Судана и Украины.

«Пытаясь добиться ясности, министры тут же начали давить на главу МИД Украины Андрея Сибигу, который присоединился к их встрече в формате телеконференции. Знал ли Сибига что-то еще об этом плане? Был ли он реален? Как и у его коллег, у Сибиги было мало деталей», — уточнил собеседник газеты.