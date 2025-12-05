НАВЕРХ
Роскомнадзор заявил о блокировке Snapchat в России

Источник:
Sibnet.ru
Роскомнадзор блокирует приложение SnapChat с октября из-за его использования для организации террористических действий, сообщила в пресс-службе ведомства.

«По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — сказано в сообщении.

В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года, уточнила пресс-служба.

Snapchat был создан в 2011 году. Он позволяет обмениваться фотографиями, сообщениями и видео, которые удаляются через короткое время. Его ежемесячная аудитория составляет 943 миллиона человек.

Ранее Роскомнадзор подтвердил введение ограничительных мер для сервиса FaceTime.

