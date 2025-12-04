НАВЕРХ
Россиянам поставят в паспорте новую отметку

Источник:
РИА Новости
Паспорт гражданина Российской Федерации
Фото: © Sibnet.ru

Новую отметку начнут ставить с 1 января 2026 года в паспорте гражданина РФ — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра. С его помощью можно будет подтвердить свою личность и данные.

Идентификатор представляет собой уникальный номер, который станет персональным ключом в государственных информационных системах, уточнил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает РИА Новости.

Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым. Назвав указанный в паспорте номер, человек сможет дистанционно подтвердить свою личность и данные, необходимые для получения государственной услуги.

Получение новой отметки будет добровольным. Проставить ее можно в ближайшем подразделении Главного управления по вопросам миграции МВД или в МФЦ, отметил парламентарий.

«Обращаться за ней нужно тем, кто видит для себя практическую пользу в использовании такого современного цифрового идентификатора для упрощения взаимодействия с государственными органами», — подчеркнул Панеш.

