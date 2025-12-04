Приметы и лунный календарь на 4 декабря

Введенье отмечается в православном календаре 4 декабря. В астрологии на эту дату приходится завершение 14-го лунного дня. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Так, запрещалось в этот день копать землю, чтобы не «потревожить» ее зимний сон. Под строгим запретом было шитье и вязание — поверье гласило, что нарушивший правило человек мог «зашить» свое счастье.

Кроме этого, 4 декабря нельзя было заниматься стиркой и уборкой, заключать крупные сделки и делать покупки, ссориться с близкими людьми, отказывать в гостеприимстве или помощи нуждающимся.

Традиционно в этот день устраивали катания на санках, особенно для пар, недавно сочетавшихся браком. Считалось, что чем дальше уедут санки с молодыми с горы — тем счастливее будет брак. Падение в сугроб вдвоем считалось хорошей приметой, сулившей ребенка.

Погодные приметы гласили, что если 4 декабря был сильный мороз — летом будет хороший урожай. Пошел дождь — зима ожидается сырой. Густой туман с утра — к затяжной зиме с частыми снегопадами.

По лунному календарю 4 декабря — 14-й день цикла Луны. Это самый сильный и мощный день месяца, который считается исключительно удачным для старта любого дела. Однако в эту дату возможны сильные перепады настроения.