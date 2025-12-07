НАВЕРХ
Загадочные темные звезды обнаружили во Вселенной

The Conversation
Ученые с помощью телескопа Джеймса Уэбба обнаружили сразу три загадочных объекта, которые они идентифицировали как темные звезды, чей свет рождается за счет темной материи.

Телескоп Джеймса Уэбба на рекордных расстояниях зафиксировал три объекта, чья яркость превышала значения, описанные в стандартных моделях ранних галактик. Высокая концентрация гелия натолкнула астрофизиков на мысль о том, что они столкнулись с темными звездами, приводит журнал The Conversation отчет ученых.

Темные звезда вовсе не темны и даже не совсем звезды. Дело в том, что их свет рождается не за счет термоядерных реакций, а благодаря энергии темной материи, чья природа до сих пор не известна науке. Высокая концентрация гелия как раз указывает на нагрев, вызванный аннигиляцией темной материи.

В 2008 году астрофизики предположили, что темная материя могла играть куда более активную роль. В плотных областях ранней Вселенной энергия аннигиляции могла нагревать газ, создавая необычные звездоподобные объекты, которые светят за счет темной материи и могут существовать значительно дольше обычных звезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченые нашли способ выжить в черной дыре

Такие объекты должны быть древними и почти полностью лишенными тяжелых элементов. Из моделей следует, что они могут быть гигантскими — их радиусы достигают десятков астрономических единиц, а масса в отдельных случаях может доходить до миллионов солнечных.

Если существование темных звезд подтвердится, ученые смогут объяснить происхождение сверхмассивных черных дыр. Легкие темные звезды при исчерпании темной материи должны переходить в обычные звезды. А сверхмассивные темные звезды способны коллапсировать прямо в черные дыры огромной массы.

