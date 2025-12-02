НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Китай обложит налогом презервативы

Источник:
Bloomberg
252 4
Презервативы
Фото: © Sibnet.ru

Китайские власти введут налог на добавленную стоимость на противозачаточные препараты и контрацептивы, его размер составит 13%. Данная мера вводится на фоне падения рождаемости в Китае.

Товары данной категории не облагались в стране НДС с 1993 года, когда в Китае проводилась строгая политика «одна семья — один ребенок» и активно пропагандировался контроль рождаемости. Поправки вступят в силу в январе 2026 года, пишет Bloomberg.

Поправки также предусматривают новые налоговые стимулы для будущих родителей. От НДС будут освобождены услуги служб по уходу за детьми, учреждений по уходу за пожилыми людьми и поддержке людей с инвалидностью, а также услуги, связанные с заключением брака.

Население Китая последние три года сокращается. В 2024 году в КНР родилось всего 9,54 миллиона детей — почти в два раза меньше, чем почти десять лет назад (18,8 миллиона), когда в стране была отменена политика одного ребенка.

Еще по теме
Опровергнут запрет на ввоз праворульных авто в Россию
Утильсбор на автомобили вырос с 1 декабря
Защиту покупателей от «схемы Долиной» предложили в Госдуме
Верховный суд призвали вынести новое решение по делу Долиной
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
Т-Банк снова выложил свое приложение в AppStore
Обсуждение (4)
Картина дня
Спецпредставитель Путина назвал 2 декабря важным днем для мира
Еще один танкер из России атаковали у берегов Турции
Назван самый мощный в мире смартфон
Цены на электромобиль «Атом» утекли в Сеть
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

olegsbeglov

Так и есть. Народ не может себе позволить машины помоложе. Это показатель нищеты населения. Вытянули...

corrector

И нищего населения нет денег, нет, не нойте

~ST~

в любой металлоприёмки авто утилизируют и ещё денег дадут.

Wolf Hound

Плохой показатель - это цены на новый автоваз.