Китайские власти введут налог на добавленную стоимость на противозачаточные препараты и контрацептивы, его размер составит 13%. Данная мера вводится на фоне падения рождаемости в Китае.

Товары данной категории не облагались в стране НДС с 1993 года, когда в Китае проводилась строгая политика «одна семья — один ребенок» и активно пропагандировался контроль рождаемости. Поправки вступят в силу в январе 2026 года, пишет Bloomberg.

Поправки также предусматривают новые налоговые стимулы для будущих родителей. От НДС будут освобождены услуги служб по уходу за детьми, учреждений по уходу за пожилыми людьми и поддержке людей с инвалидностью, а также услуги, связанные с заключением брака.

Население Китая последние три года сокращается. В 2024 году в КНР родилось всего 9,54 миллиона детей — почти в два раза меньше, чем почти десять лет назад (18,8 миллиона), когда в стране была отменена политика одного ребенка.