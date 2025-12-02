Фильм «Трон: Арес» официально вышел «в цифре»

Фильм «Трон: Арес» 2 декабря появился на цифровых площадках, сообщила Walt Disney Studios в соцсети X. Его премьера прошла 10 октября.

Главную роль в фильме исполнил Джаред Лето. Лента стала продолжением франшизы о цифровых мирах. Протагонист нового фильма — цифровой солдат Арес, прибывающий в наш мир с особой миссией.

За два месяца проката «Трон: Арес» собрал всего 142 миллиона долларов, тогда как предыдущая часть, вышедшая в 2010 году, заработала 400 миллионов. С учетом бюджета новой ленты в 200 миллионов долларов, сборы оказались провальными.

Аудитория сдержанно оценила ленту: рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составил 53%, а на IMDb у фильма — 6,5 балла.