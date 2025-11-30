Средние зарплаты от 150 тыс. рублей зафиксированы в четырех регионах

Средняя зарплата более 150 тысяч рублей зафиксирована в четырех регионах России, свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике: Чукотский автономный округ — 192 934 рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 173 480, город Москва — 161 100, Магаданская область — 152 498», — приводит ТАСС данные ЕМИСС.

Средние зарплаты свыше 100 тысяч рублей отмечаются в Московской, Мурманской и Сахалинской областях, в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке и в Санкт-Петербурге.

Средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей в 24 отраслях российской экономики, а самую высокую зафиксировали в сфере добычи природного газа.